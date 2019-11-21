金門「閱讀禮袋」的嬰幼兒繪本。（金門縣文化局提供／李金生金門傳真）

金門縣文化局推廣親子閱讀，11月30日起在縣立圖書館１樓兒童區借閱2本以上書籍，即可獲贈「閱讀禮袋」，限量1000份，送完為止。

縣文化局指出，該局推動從0歲開始親子共讀，與教育部合辦「Bookstart閱讀起步走活動」，將贈送設籍金門縣且於今年1月1日以後辦理圖書借閱證的0至3歲嬰幼兒每人1份閱讀禮袋，作為送給嬰幼兒的第1份見面禮（內容包含1本精選圖畫書及閱讀起步走閱讀手冊）。

家長可自11月30日起攜帶兒童借閱證（無借閱證者攜帶戶口名簿現場辦理）到縣立圖書館１樓兒童區借閱2本以上書籍，即可至服務台領取禮袋，每人限領1次，限量1000份，送完為止。前100名再加贈花帔平安小袋。

該局另舉辦系列配合活動，參加家庭也可領取1份閱讀禮袋，活動內容如下：

一、「閱讀起步走贈書儀式及健康寶寶五感體驗課程」：11月30日（周六）上午9時-11時30分在縣立圖書館1樓兒童區辦理，邀請「神秘嘉賓」為小朋友說故事，對象為家中有1-5歲嬰幼兒的家庭，報名時間：11月22日9時起，報名電話：323169＃506，限額30組。

二、「嬰幼兒閱讀發展講座」，11月30日下午2-4時在文化局3樓會議室開講，限家長參加。參加講座的家長若家中有3-5歲小朋友可同時報名參加「幼兒音樂律動及手作課程」（地點：縣立圖書館1樓兒童區），報名時間：11月22日9時起，報名電話：323169＃172，限額50組。

三、「健康寶寶五感體驗課程」：12月1日（周日）在各鄉鎮圖書館舉辦。烈嶼鄉9：30~11：00、金寧鄉13：30~15：00、金湖鎮16：00~17：30。報名時間：11月26日9時起，報名電話：烈嶼圖書館363103、金寧圖書館324776、金湖圖書館334695，每館限額20組，額滿為止。

四、「媽媽（爸爸）說故事進階培訓課程」：12月2日（周一）9：30~17：30辦理，11月22日9時起，報名電話：金寧圖書館324776，限額60人。相關活動詳細內容，可參閱文化局官網或金門閱讀島粉絲頁。

(中時 )