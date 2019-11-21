朱立倫與陳超明體驗全國首創的鐵道自行車。（何冠嫻攝）

前新北市長朱立倫21日替海線立委陳超明輔選，前往三義掃街拜票，2人騎乘鐵道自行車，共同敲響3聲勝利之鐘，分別代表韓國瑜、陳超明、政黨票選勝。對於前總統陳水扁，被一邊一國行動黨列不分區立委，朱立倫說，一切待登記後再說。

陳超明任內爭取活化三義舊山線鐵路，經多年努力成功建置全台首座鐵道自行車，迄今吸引無數國內外遊客造訪。21日朱立倫南下輔選，力挺陳超明順利連任，到勝興車站騎乘鐵道自行車，對遊客握手、合影皆來者不拒，展現親和力，並盛讚三義帶來的觀光人潮，「連平日人都這麼多」。

被問及一邊一國行動黨將提名前總統陳水扁，列不分區立委，朱立倫表示，若有這樣打算，能不能登記與是否登記，待登記後再說。他強調，這次選舉希望能獲大家對國民黨的全力支持，並說明，要比的是對國家的願景與對台灣的服務。

朱立倫指出，不管總統、區域立委或政黨票都將勤跑基層，努力爭取支持，並稱讚陳超明為典型服務地方非常認真的立委。他強調，不能光打口水戰，而是要能夠為地方做事情。

而苗栗為石虎主要棲地之一，朱立倫也發表看法，任地方首長多年，動物保育為努力目標，他盼地方多溝通，取得平衡與共識。

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(中時 )