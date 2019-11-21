李心潔、導演林書宇談拍戲花絮。

由林書宇執導、李心潔主演的金馬強片《夕霧花園》，21日在台舉行金馬影展閉幕片記者會，聊到女方在片中有場出浴裸戲，事前有無跟導演老公彭順討論過？李表示自己都會報備，「可是他也是導演，都能理解的，但他說最多就是不看，不然就是看馬來西亞剪過只剩下接吻的版本。」

李心潔也稱彭順跟阿部寬飾演的角色中村有朋很像，看起來很大男人，但其實有種壓抑的溫柔，她說當年自己懷雙胞胎提前兩周住院，老公就睡在醫院沙發上，整整陪伴她兩個星期，且彭順也很會煮，擅長煮港式料理及茶餐廳的菜，像是五香肉丁泡麵、雞蛋三明治等，「口味真的跟餐廳很像！」

雖然這次李心潔來台參與金馬獎彭順沒有愛相隨、雙胞胎兒子也不會跟來，但女兒已跟著她抵達台灣，她有邀請女兒跟自己一起走紅毯，對方因為害羞拒絕，不過兩人在典禮上會坐在一起，母女同框，李也準備好了紅毯戰袍，笑稱「不會穿很少，但也不會穿很多。」

李心潔（左）跟林書宇今出席記者會聊電影。（陳俊吉攝）

李心潔跟林書宇這次合作彼此獲益良多，李表示對林的作品很了解，好友林嘉欣就曾演出他的《百日告別》，讚他很會拍女演員，「他是文藝導演，我很少拍文藝片跟愛情片，自從跟張震演完《愛你愛我》，就一路下來狂拍鬼片。」後來被冠上「鬼后」，一度質問自己是否不再能演其他類型片，直到這次跟林合作，終於又返回金馬獎殿堂扣關影后。

(中時 )