2019「BenQ國際雕塑營」有義大利、希臘、保加利亞等7個國家，12位國際雕塑家入駐新竹縣北埔鄉麻布山林，以「跟著雕塑去旅行」為主題進行1個月現地創作，21日閉幕發表12件宏偉的石雕作品。
「這與那種一次性燈會等展覽不同！」縣長楊文科表示，明基友達基金會從2010年迄今已舉辦6屆BenQ國際雕塑營，近10年所累積的成果相當豐碩，感謝李焜耀董事長支持原創藝術文化，為台灣留下永恆力量的雕塑作品！
明基友達基金會董事長李焜耀表示，雕塑營提供台灣藝術家與國際文化交流，實踐藝術創意的交流平台，也舉辦「麻布藝術節」、「大學藝術系所參訪」等活動，讓更多青年學子、藝文人士及新竹縣鄉親可以貼近觀摩雕塑美學。
雕刻作品開放北埔鄉民憑身分證入園，藝術科系相關學校團體欲前往參觀，請向明基友達基金會媒體聯絡人陳小姐聯絡0932169096
(中時 )
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