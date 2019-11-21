國民黨今天舉辦「下架『無能』蔡政府」記者會，公布本屆綠委質詢時間大減。（國民黨提供）

國民黨今天舉辦「下架『無能』蔡政府」記者會，邀前駐紐西蘭大使介文汲、台北市議員應曉薇、中常委李德維等人到場，分別針對蔡政府執政三年來，在兩岸、外交、經濟、質詢等各層面的施政無能分項闡述及抨擊。國民黨表示，民進黨政府縱權於權力統治，忽略民心統合，佔有立法院多數席次的民進黨立委，質詢時間不到一半，乾脆席次也減半，2020下架無能蔡政府，請民進黨立委們安心離席。

李德維表示，民進黨本屆立委達68席，是113席的絕大多數，但除了護航政府，竟然無法為民喉舌，完全棄守立院，除了以書面替代質詢、縮短質詢，甚至完全不質詢，8個會期統計下來，民進黨立委的總質詢時間縮減近半，等同一半時間完全放棄為民代言，明顯有虧職守。

李德維也說，民進黨推動中共代理人法應叫「匪諜法」，民眾將回到「小心匪諜就在你身邊」年代，這個與所有台灣民眾息息相關的惡法，也讓台灣未來走向極度黑暗。相對國民黨執政時與大陸簽訂ECFA ，過去10年為台灣銷往大陸貨物節省了68億美元稅金，相比大陸進口台灣省下僅6億多美元稅金。兩岸關係穩定發展有助台灣經濟，民進黨政府為何不改善兩岸關係，以獲得更優惠稅率？不僅反對兩岸發展，又搞砸兩岸關係的無能政府，只能下架。

介文汲表示，民進黨3年來的外交特色是吹噓，本質是自殺、休克、賣身。3年來既有邦交斷7國，外交部長吳釗燮任內雪崩式斷交，卻沒任何一個部長負責；非法任用政治組長、非法任用駐泰代表，於體制上摧毀國家長期培訓的職業外交官團隊。而且3年半來，民進黨沒有簽署任何自由貿易協定，也沒有表現出任何努力，麻木不仁且毫無自知。更可恥的是挺核食的「助日」代表謝長廷、暱稱日代表「親愛大哥哥」的外交部長吳釗燮，都體現賣身外交，讓中華民國成為國際笑話，全體國民尊嚴喪失殆盡。

應曉薇則抨擊民進黨執政的無能經濟，造成地方政府需要自救，8月份無薪假人數創新高，外銷訂單連續11個月負成長，家庭可支配所得貧富差距擴大，IMD世界競爭力甚至連兩年輸大陸。蔡政府大搞世代對立，砍年金也害到年輕一代，全民要共同檢驗執政黨，不能再將未來4年託付給這樣的政府。

(中時 )