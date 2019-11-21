新北市長侯友宜今至林口參訪德凱認證股份有限公司。(吳亮賢攝)

國民黨立委曾銘宗日前質疑蔡英文總統台商回台投資6900億，實際金額為零，但新北市長侯友宜上月備詢時卻指出，新北招商成績已突破千億，引發外界認為打臉自家人，今(21日)侯友宜至林口參訪德凱認證股份有限公司時表示，「經濟第一，才能夠造就台灣安居樂業經濟」，並強調「政治沒那麼重要，永遠是最後面。」

侯友宜指出，新北市的招商，絕對沒有分台商、外商，一定是以全球布局，他一上任就一直跟中央反映，工業區一定要立體化，目前總共通過14件工業區立體化審理案，讓很多的台商、外資都願意再加碼投資，目前累計投資金額增高到1073億，創造約2萬4000個工作機會。

侯友宜表示，新北市站在經濟第一，才能夠造就台灣安居樂業，最重要的一個帶動者，我們希望全球外商、好朋友們都能到新北市來投資，我們都會極力的協助。

媒體提問，在招商1000多億中，台商是否為實質金額回來？侯友宜回應，談到的所有金額是全球佈局的金額，不分台商、外商。

另對於行政院長蘇貞昌肯定他「就事論事」，侯友宜則說，我做事的態度很清楚，做多少事，不是用敘說的，我們低頭埋頭苦幹，數字不是重要，重要是我們要一起努力合作。

侯友宜也強調，台灣真的要好好地把安全、經濟，社會所關心的大小事，擺在前頭，「政治沒那麼重要，永遠是最後面，民眾所要的只是安居樂業的生活。」，尤其在現階段，大家紛紛擾擾的時刻，我們更要記住中華民國團結的力量，不是你鬥我我鬥你，是要大家同心協力、拚經濟，拚民眾關心的大小事。

(中時 )