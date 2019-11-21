新竹市政府為打通舊城東西發展瓶頸的「新竹大車站計畫」，20日獲交通部審查通過可行性研究，市府預計2021年將啟動綜合規畫作業，未來將是全台第1個採跨站平台方式縫合前後站、藉此活絡城市發展的交通計畫。

由於台鐵新竹站長久以來阻礙東、西（前、後站）區域發展，市府為活絡城市發展，近年推動新竹車站改造3部曲，重新規畫、啟用新竹轉運站，並為前後站地下道進行50年來大改造，完成首部曲。

去年再完成站前廣場改造，並於後站增設風雨走廊，完成改造2部曲。3部曲即是「大車站計畫」，是最關鍵的車站改造建設。

市長林智堅指出，大車站計畫將成為串聯新竹前、後站的重要樞紐，預計投入總額65.8億工程經費，工程設計以「人本友善」與「低成本、高效益」為原則，目標是要建立起串聯前後車站的跨站平台，完工後希望能讓新竹火車站風華再現，除了縫合前後站翻轉城市軸線、也將提供多元運具，成為竹市新地標。

市府都發處指出，大車站計畫是以交通便利性為出發點，並與台鐵共同開發前後車站區域，以帶動附近商圈，同時透過都市更新、都市景觀及人行系統的重整與串聯，預期「新竹大車站計畫」將成為未來台灣首座採跨站式車站改造的新典範，藉以達成市民、台鐵局雙贏的成果。

而此案經交通部審議通過後，後續將依規定報請行政院核定，預計明年可啟動綜合規畫作業。

(中時 )