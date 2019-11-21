勞動部2019人才發展論壇暨展覽，智慧科技展覽吸引民眾互動。（吳江泉攝）

勞動部人才資源發展中心(簡稱TDC)21日在高雄福華飯店，舉辦「2019人才發展論壇暨展覽」，以「智造x製造x自造」為主題規畫3個展區，吸引超過200名企業夥伴共襄盛舉，同時現場還邀請4名企業的典範標竿，與大家分享因應科技趨勢下的產業轉型、人才布局與升級，並進行對話與互動交流。

論壇活動安排趣味機器人「豹小祕」，帶勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌、高屏澎東分署副分署長柯秀燕等長官貴賓們導覽解說智造、製造與自造三大展區，體驗智慧機械與人互動，並引領貴賓入場、與大家合照，多樣化的功能讓人眼睛為之一亮，與豹小祕合影留念。

發展署就服組組長陳世昌指出，人才發展論壇在這個時間點舉辦很有意義，產業在兩年來面臨到科技發展應用變革，若以ABCD來說明，A代表AI(人工智慧)、B代表BlockChain(區塊鍊)、C代表Cloud(雲端)、D則是Data(數據)，串聯起來就成為外部相連的物聯網，這是產業未來面對數位科技發展，必須突破的契機，面臨這樣的挑戰，最大的關鍵就在「人才」，希望透過人才發展論壇活動，邀請講者分享人才發展議題有哪些重要內容。

活動由黃英忠教授主持，專題演講邀請緯創軟體董事李紹唐、安拓實業公司副總經理張雅欣、福記冷凍食品公司總經理杜昭文及知名插畫家馬克進行專題分享，李紹唐董事以「智慧新世代x人才布局」為主題，洞悉全球未來科技的大趨勢，談體現策略轉型、落實新人才與新管理的價值。

(中時 )