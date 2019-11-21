陳偉殷今（21）日遭馬林魚隊「指定讓渡」（DFA），未來的動向立刻備受關注，尤其明年4月的「6搶1奧運最終資格賽」，旅外球員可能無法接受徵召，殷仔若能助一臂之力，無疑是天上掉下來的禮物。但這要看經紀人為他談成什麼樣的合約，恐怕最後的選項才會是6搶1資格賽。

按大聯盟規定，接下來7天若無其他球團有興趣或交易談不成，殷仔可選擇接受小聯盟合約或被釋出，剩下的2200萬美元薪資馬林魚隊照付。而從殷仔臉書回應「謝謝馬林魚的成全，對接下來的挑戰，我將繼續全力以赴！」可見賓主之情已盡，離隊將成定局。

殷仔的處境，「功夫熊貓」山多沃的例子或可供參考。山多沃在2014年底與紅襪隊簽下5年9500萬美元（含500萬買斷金）肥約後表現下滑，2017年紅襪忍痛認賠殺出。但山多沃回老東家巨人隊後恢復水準，巨人每年只需給他約55萬美元，其他1800萬都由紅襪支付，總共要付4950萬。

陳偉殷雖已34歲，惟左投仍有優勢，且近兩年並無明顯傷勢。有山多沃的例子在前，對於財力較差且缺第4、5號先發投手的球隊而言，只要付少許錢就可補進一名堪用左投，應可考慮。

如果殷仔無法掙到大聯盟合約，被釋出後只得到其他球隊的小聯盟合約，但獲邀參加大聯盟春訓，他應該也會全力爭取上大聯盟的機會。除非像2013年王建民只能得到小聯盟合約，便決定參加經典賽，並於投出成績後重返大聯盟。不過「6搶1資格賽」不如12強賽，更比不上經典賽，大聯盟未必重視。

另外，陳偉殷出身中日龍隊，若想重返日職，應該會有球隊想要。更別忘了他的經紀人是著名的波拉斯公司，或許在波拉斯看來，打6搶1資格賽算是下策。除非殷仔有強烈的使命感想再為國效力，但他畢竟已打過2屆奧運。

由此可推估，陳偉殷若未能得到美職、甚至日職的合約，才有可能參加明年6搶1資格賽，在國際賽爭取曝光，尋求重回大聯盟的機會。

(中時電子報)