愷樂和名媛楊秀容成立手搖飲新品牌「珍蜜堂gemtea」，今日她擔任一日店長，獻場特調飲品與粉絲同樂，被問到初當老闆娘心情？愷樂開心說「很期待，要發大財了」，現場許多好友及粉絲到場支持，甚至手上的飲料都喝到快見底，讓她相當感動，此外她也透露自己超愛喝飲料，「每天都會喝黑糖珍珠鮮奶，一杯接一杯停不下來」。

愷樂化身一日店長，現場製作熱賣商品。（珍蜜堂提供）

成為飲料店首位加盟者，愷樂笑說「只考慮三分鐘」，但沒透露花多少錢投資，婉轉表示「只許成功」，被問到對員工要求？愷樂笑說「我經過時要打招呼，平時要認真上班」。至於店面地點選在大安區延吉街，鄰近羅志祥服飾店，愷樂透露有和老闆一起討論決定的。楊秀容說，接下來有6個國家將會陸續加盟，包括加拿大、美國、泰國、新加波、馬來西亞、台北等，此外今日也有來自台中有意加盟者前來，包括羅志祥（小豬）也很喜歡紅豆珍奶系列，雖然手搖飲市場競爭激烈，但對自家產品有信心。

愷樂加盟珍蜜堂，許多藝人好友到場力挺。（珍蜜堂提供）

不僅演藝事業忙翻，日前愷樂也和潮牌聯名推出設計款，身兼設計師和飲料店老闆，愷樂說「原本以為自己忙不過來，但每天還是有睡足9小時」，不過也透露額頭長了個痘痘，自虧笑說「可能是發財痘」。而父親得知她開店相當開心，還在私人臉書幫宣傳，不過愷樂笑說「我叔叔還特別來，結果那天公休」。飲料店目前開店11天，是否有掌握每日營運情況？愷樂則自爆「看我剛剛搖飲料過程，不小心把飲料灑在身上，就知道看數字不太行」，但話鋒一轉不忘宣傳「為了回饋粉絲，23到25日買一送一喔」。

愷樂加盟珍蜜堂當老闆，好友周定緯定到場力挺。（珍蜜堂提供）

愷樂加盟飲料店11月23日正式開幕，飲品買一送一活動。（珍蜜堂提供）

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