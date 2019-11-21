香港導演楊曜愷執導同志議題電影《叔．叔》入圍本屆金馬5項大獎，他分享兩位主要角色是中老年男同志，找起演員來相當困難，第一是因為現今香港符合年齡的男演員多是邵氏出道，演過英雄、武俠，不太願意演同志，第二是即使來試鏡，看到劇本有男男在三溫暖的激情戲，最終仍卻步，令楊直言相當辛苦。

楊曜愷從有名氣的明星開始找，從電影到電視甚至廣播從業人員，連外籍華人都有找，慘遭上百位演員拒絕，直到透過名導關錦鵬幫忙，找上太保和袁富華，太保最初看完劇本，當下覺得或許可以試試，2個月後他才點頭，認為男男親密戲是必要的，太保的太太看完也覺得ok，拍攝期間也有去探班。

袁富華也是先看劇本，對親密戲跟裸戲沒什麼意見，之前演舞台劇也是整天在演親嘴，楊曜愷說：「找他的時候不知道他演過《翠絲》，因《叔．叔》裡面有唱戲曲橋段，袁才說《翠絲》時已經唱過了，在拍的時候剛好去年袁拿金馬，拍完這部他就是金馬得主了。」

楊曜愷也說兩位主演剛開始拍有點尷尬，身體接觸的戲較難，他請演員透過讀本進入角色，也形容其實親密戲就像武打戲、歌舞戲，一個步驟一個步驟去練習，就會融入角色。另楊也說片中有場兩人在公園搭話的戲，最初只是因為方便，拍完才知道那裡是知名的同志聚集場所，香港話叫「魚塘」。電影明年2月上映。

(中時 )