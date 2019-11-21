博物館文創是近年國內外博物館大力著墨處，除了推廣、教育功能，更是盤好生意，台北故宮21日，在立法院進行109年度故宮文物藝術發展基金附屬單位預算案報告，多名立委便質疑幾年來故宮文創商品設計競賽並未達到預期的成效，期許故宮在台灣具文創設計扮演起領頭羊。

國立故宮博物院院長吳密察報告時指出，明年依預估展覽人潮及今年度的銷售情形，預估各類衍生文創商品銷售應達191萬5000件，合計銷貨收入6億8673餘萬元，而預估的文創產製成本，包括印製書籍、圖片、明信片、文物仿製品等，合計3億2347萬2千元。

立委張廖萬堅指出，明年文創商品設計競賽的預算，包含了委外辦理的200萬元，另有79萬元的獎金，然則每屆投入如此龐大的預算，轉成商品上架的比例卻偏低，2013年得獎作品12件，開發成商品僅5個，2015年得獎作品15個，轉成商品僅4個，而2016年得獎作6個，商品僅1個，2017年得獎作品5個，商品也僅1個。張廖萬堅表示，每屆不論文具組、服飾組、家飾家具組，仍應著力徵選具商品力，得以開發上架的設計。

對此故宮文創行銷處副處長王耀鋒表示，目前故宮的文創設計競賽，已加入了創作設計者與廠商的研發會議環節，讓得獎作品能即時開發上架，以2018年的得獎作品為例，7件中已有3件預計下個月便能上架，另有2件預計在明年1月上架，已大幅改善得獎作品商品化的上架率。

立委蔣乃辛質疑故宮參觀人數增加，何以文創商品的銷售收入卻逐人下降，立委鍾佳濱則強調，故宮文創不應只是著眼於收益，館藏資源決定響商品開發，放眼海際，大都會博物館能將「河馬威廉」十分成功地行銷全球，期許台灣博物館文創，應由故宮作為領頭羊，舉辦博物館界的「金馬獎」，在文創開發上引領具質感的設計。

(旺報 )