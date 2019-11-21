華山基金會於21日至23日早上9點半到下午1點，在基隆市稅務局信義分局騎樓舉辦愛心義賣，並且三天所得將全數作為服務弱勢長輩的經費。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

華山基金會於21日至23日早上9點半到下午1點，在基隆市稅務局信義分局騎樓舉辦愛心義賣，並且三天所得將全數作為服務弱勢長輩的經費。華山基金會指出，現場除了有信義市場多家知名店家等愛心捐助產品義賣增添豐富性，另外於21日現場將進行拍賣活動，由華山已服務將近8年的高爺爺與議員韓世昱一起拍賣愛心商品，全部0元起標，希望能聚集更多愛心朋友加入公益行列。

華山基金會表示，華山目前已連續第17年舉辦「愛老人愛團圓」活動，主要是希望在過年前為獨居長輩募集愛心年菜及尋求各界長期支持服務老人，華山指出，截至今年為止，已是連續第3年舉辦愛心義賣，並可以藉義賣來有效資源物盡其用，一舉兩得。

華山指出，雖然今日下著雨，卻不減現場民眾熱情，韓世昱與76歲的高爺爺攜手完成了拍賣任務，讓高爺爺很開心很滿足，高爺爺知道今天要來擔任拍賣官，早上5點鐘就起來準備，為了幫助其他的弱勢長輩，告訴自己一定要挺身而出，特別了不起。

居住在基隆市仁愛區76歲的高爺爺，10年前與妻子離異後，因未有子女，平日還需照顧安養院的哥哥，生活過的清苦，華山基金會介入關懷高阿公將近八年，經常邀請參與活動以及不定期的提供物資，已然成為阿公生活中的一份子，近日阿公更打開心扉，常到仁愛站上幫忙，獲滿滿的成就感，感受老有所用，為了更加鼓勵阿公能夠常與外界接觸，特別安排他擔任愛心拍賣活動的拍賣官，一起留下特別的回憶。

華山基金會秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，長期免費提供在地三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，包含關懷訪視、原床泡澡、陪醫、身體照顧、年節關懷等服務，華山基金會更期盼建立社區互助自助模式，讓社區居民主動關心及協助社區長輩。

(中時 )