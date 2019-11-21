農委會主委陳吉仲19日宣布20日起以每台斤40元收購花生，但花生農這兩天找農會收購卻被拒絕，才知有三項條件限制。縣長張麗善表示，雲林縣的二期花生總量2萬6000多公噸，農委會只收購700公噸，她也非常傻眼，且限定油豆、黑金剛花生，希望農委會全面收購，以刺激買氣。

張麗善21日指出，農委會收購的700公噸花生條件是與農會契作、有產銷履歷的油豆或黑金剛花生，但這兩種品項的花生數量少，對雲林花生農沒有太大幫助，多數農民種的是一般花生。

張麗善表示，今年花生產量減少兩成，照理說價格是要上揚的，明年的花生進口配額度曝光後價格直直落，希望農委會若要收購就不要限定品項，應全面進場收購。

農業處長魏勝德表示，700公噸收購量配額虎尾農會500公噸、北港及元長農會各100公噸，很多農會因為沒有倉貯，也沒有銷路不敢收，有的想收但未被列入，中央收購作業要有全套的做法，包括補助款何時進來、什麼時候賣，產銷並不是收購就結束了，這是納稅人的民脂民膏。

陳吉仲21日又下鄉雲林開說明會，張麗善表示，農委會沒有正式通知，縣府沒有被正式邀請，這是公務體制上從來沒有過的情形，據她了解陳吉仲是為特定候選人召開的會議，並非要找雲林縣府共同執行這個任務。

(中時 )