基隆市二信國小部結合台灣導盲協會舉辦「英語課程導盲犬宣導活動」，透過孩子喜歡親近的動物，配合英語的學習，用全英語課程來認識導盲犬。（翻攝照片／吳康瑋基隆報導）

基隆市二信國小部結合台灣導盲協會舉辦「英語課程導盲犬宣導活動」，透過孩子喜歡親近的動物，配合英語的學習，用全英語課程來認識導盲犬。（翻攝照片／吳康瑋基隆報導）

基隆市二信國小部結合台灣導盲協會舉辦「英語課程導盲犬宣導活動」，透過孩子喜歡親近的動物，配合英語的學習，用全英語課程來認識導盲犬，同時結合英語課程與生命教育課程，引導孩子愛與關懷，培養感恩與孝順的生活素養。英語教師蔡子儀表示，學習英語課程不僅要讓學習國際化，而學習的歷程中更需要培養孩子的同理心及友善態度

台灣導盲犬協會希望透過校園宣導讓更多人了解並支持導盲犬，進而建構更友善的環境，期待未來這些經過訓練的導盲犬能順利成為視障朋友的「第二雙眼睛」。二信更利用英語課程，以「幫助盲人的第二雙眼睛」為主題，教導小朋友從認識導盲犬到親身接觸導盲犬，並以英語對導盲犬下指令，再聽講師及視障朋友的親身分享，不斷的經過反思與回饋，更了解如何幫助視障者、如何尊敬導盲犬。

學童們在課程中，了解到導盲犬在執行工作時不能上前碰觸及餵食，但心中卻冒出「為什麼不能碰觸及餵食」的疑問，因此校方透過當天的演講，讓學童不僅已實際接觸導盲犬，更透過分享與體驗讓小朋友更了解原因，未來也更懂得尊重導盲犬及如何幫助視障朋友。

二信國小部英語教師蔡子儀表示，導盲犬成為視障朋友的第二雙眼睛是全世界的趨勢，因此藉由英語課程探究此項主題，更是學校英語跨領域學習的主題特色課程。對此校方更指出，學校在沉浸式的英語學習環境下，透過來自不同國家的外師群，孩子能自然的使用英語做為多元學習的工具，培養更開闊的思辨能力，面對未來全球國際化的挑戰，成為一個有素養的世界公民。

(中時 )