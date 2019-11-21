近日宣揚台商回流資金今年可達7000億元，但經濟部次長林全能在立院卻坦言，台商從國外回來的資金是零。蔡政府為此一再滅火，總統蔡英文19日出席活動候，解釋台商回台投資，政府「已審核」逾7000億新台幣。本報也對此做網路投票，投票結果顯示，認同的有1萬8584票(佔95.71%)，不認同的有800票(佔4.12%)，無意見的33票(0.17%)。

本報所作的網路投票「請問，是否認同韓國瑜所說，民進黨以欺騙治國？」至截稿為止，已有1萬多人投票，18584人都投「是，認同。」，高達95.71%；800人則投「不是，認同。」，佔4.12%；33人則表示無意見，佔0.17%。

台商回流資金今年可達7000億元？經濟部次長林全能在立院卻坦言，台商從國外回來的資金是零。蔡政府為此一再滅火，總統蔡英文19日出席美國商會會員大會時，解釋台商回台投資，政府「已審核」逾7000億新台幣，並強調台商回流投資大爆發是千真萬確的事實、「不是膨風，也沒有灌水」。但韓國瑜批評，資料已顯示民進黨完全在「欺騙」，讓人非常感慨。

本報網路投票結果截圖。(圖/中時電子報 截圖)

(中時電子報)