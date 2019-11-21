今年9月在網路盛傳的「調查局人員爆料陳菊貪污500億元以支應民進黨競選資金」，調查局21日發出新聞稿表示，這則假訊息經調查，是香港媒體所為，接著出現在大陸論壇，再散布到其他社群媒體及粉絲專頁，原文並沒有提及調查局。

調查局指出，這則假訊息最早是今年4月9日刊載在香港鳳凰新聞社網站，隨後出現在大陸「希尼」論壇、臉書「Howard Fang」個人網頁等，並逐漸散布到其他社群媒體及粉絲專頁。原貼文內容並沒有「本文係調查局官員傳出」文字，自4月12日Howard Fang臉書貼出這則假訊息後，才開始出現提及調查局的文字。自此逐漸轉傳到各粉絲團後的貼文內容，也都加上調查局名義。

調查局說，為維護國家主權、民主體制，防止惡意訊息擾亂社會秩序，在尊重言論自由的前提，調查局積極查辦相關不實訊息。今年8月假訊息防制中心，查處多件大陸記者張希達等散布假訊息案件，包括假訊息偽稱「蔡英文賣台證據影片」及「蔡英文總統為中國共產黨培植在臺潛伏臥底人才」，並於10月21日發布新聞提醒民眾。現又查獲香港媒體散布陳菊貪污假訊息案。

調查局強調，台灣除面臨來自大陸駭客等外來威脅，目前假訊息也泛濫充斥於網路環境中，輕者影響社會安定，重者則影響選舉公平及國家安全，調查局將全力偵辦假訊息案件，以遏阻惡意假訊息之散布，並呼籲民眾勿未經查證任意轉傳訊息。

(中時 )