《香港人權與民主法案》日前在美國參眾兩院成功闖關通過，並送交白宮等待總統川普川普簽署。專家認為川普簽不簽署皆影響不大，川普總統將有十天時間來考慮決定，如果他不簽署或否決，該法案國會仍可根據「口袋否決權」（pocket veto）成為法律。不過擔憂倘若香港局勢失控時，陸武警可能介入。

南加州大學（USC）政治系教授駱思典（Stanley Rosen）指出，無論法案最終形式為何，川普都將承受簽署該法案的壓力。但川普認為政治也有交易性，若不簽署，是否可以從北京獲得更好的貿易協議，即使否決該法案，國會可以再投票。

陸官媒批評美方不顧大陸反對通過了《香港人權與民主法案》，插手香港事務，干涉內政，踐踏國際法和國際關係基本準則，認為這些涉港法案都是廢紙一張，呼籲美方立即停止插手香港事務，停止干涉大陸内政，如果美方一意孤行，必將採取有力措施堅決反制。。

(中時電子報)