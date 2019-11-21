市長黃敏惠（中）疾呼嘉義市發揮關鍵票數爭取中央兌現承諾，助攻立委選將傅大偉（左）。（廖素慧攝）

市長黃敏惠嘆嘉義市選票助陳水扁連任總統，卻「真心換絕情」。（廖素慧攝）

藍軍立委參選人傅大偉（中）、議員鄭光宏（左）、陳家平（右）跳繩，酸中央跳票。（廖素慧攝）

國民黨嘉義市立委參選人傅大偉21日針對鐵路高架化經費、西區國民運動中心，疾呼中央不要跳票，市長黃敏惠強調陳水扁競選連任總統時，允諾鐵高由中央全額負擔，陳在嘉義市贏1萬6000多票，如今卻是「真心換絕情」，競選團隊並「跳繩」酸中央跳票。

民進黨立委參選人王美惠說，不是跳票，鐵高經費不是同一位總統、且已經過政黨輪替，前市長涂醒哲執政期間爭取減少自籌款才啟動，24日蔡英文總統來嘉義市，她會爭取鐵高經費再減輕地方負擔額及興建西區國民運動中心。

嘉義市鐵路高架化工程需自籌38.3億經費，去年市長選舉時，蔡英文總統為前市長涂醒哲輔選時允諾支持興建西區國民運動中心，地方關注這2項大建設，傅大偉偕市長黃敏惠、國民黨嘉義市議會黨團書記長張秀華、鄭光宏、陳家平議員開記者會，疾呼中央兌現承諾。

傅大偉競總榮譽主委黃敏惠說，鐵高經費、西區國民運動中心都是選前開的支票，選後要被檢驗，2004年陳水扁全國贏2萬9518票而當選總統，嘉義市就贏了1萬8526票，占62％，是關鍵票數，結果卻被跳票，「真心換絕情」，嘉義市民情何以堪？

黃敏惠說，前瞻計畫有大筆經費承諾宜蘭、屏東軌道建設，卻不兌現嘉義市鐵高支票，市府負擔38.3億形同「溫水煮青蛙」，對地方財政是雪上加霜。

傅大偉說，要比照台中市，由中央全額負擔鐵高經費，西區國民運動中心也不能跳票，請市民、民代團結一致響應「跳繩不要跳票」運動，共同努力達成嘉義市的心願。

(中時 )