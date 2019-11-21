過敏兒要小心！患有嚴重異位性皮膚炎及過敏性結膜炎的張姓國二學生，日前感覺眼睛很癢，她直覺用手揉眼睛，一段時間後竟發現上課時常看不到黑板上的字，就醫檢查才知右眼視網膜剝離，所幸接受手術治療、搭配免疫抑制乳劑點眼治療後，目前恢復良好。

亞洲大學附屬醫院眼科醫學中心副主任林純如指出，張姓學生左、右眼矯正視力原本為0.8及1.0，但她因長期使用類固醇藥物治療皮膚過敏、引發早發性白內障，雙眼視力降至0.1，日前疑因過敏導致眼睛癢到受不了，張生忍不住用手揉眼，竟發現視力再度倒退。

林純如說，張生向父母反映看不到黑板上的字，到醫院就診時接受視網膜檢查，才赫然發現她的右眼視網膜已剝離、且裂孔大於90度，所幸手術後復位良好，目前持續藥物治療中。因她左眼也有白內障情況，仍須注意不要揉眼睛。

林純如強調，最近時序進入秋冬，是過敏好發季節，而類固醇雖是異位性皮膚炎的標準治療藥物，但長期使用可能引發早發性白內障、青光眼，若對類固醇反應不良者，建議可改用具抗發炎效果的免疫抑制乳劑、可降低對結膜的破壞。也提醒家中有過敏兒的家長須留意避免讓孩子揉眼睛。

(中時 )