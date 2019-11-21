美陸軍剛結束了士兵高科技眼鏡的測試，這種眼鏡會投影重要的戰術資訊，包括地圖、敵我相對位置，甚至也能有武器瞄準點，與許多科幻電影很類似。

軍事網(military.com)報導，美軍裝備的測試計畫「士兵接觸點」（Soldier touch point,STP）在10月下旬於維吉尼亞皮克特堡(Fort Pickett)舉行，其中最特別的測試，是評估名為「集成式視覺增強系統」（Integrated Visual Augmentation System,IVAS）的士兵戰術資訊眼鏡。

就如戰機飛行員的抬頭顯示器，以及頭盔瞄準儀那樣，戰術資訊眼鏡可以提供士兵重要的戰場資料，陸軍高級官員希望，這項裝備將提供近戰部隊的戰場需知，這是「提升士兵致命性」的一項關鍵計劃。

美國陸軍官員說，IVAS計劃包括多種功能：彩色透明數字顯示器，使用戶可以在不離開戰場的情況下就得知即時的情報、熱顯像器和星光夜視效果，並能夠查看戰術地圖，以及槍口瞄準點。

從戰術眼鏡看到各種資訊，能夠有夜視模式，也有戰術小地圖。(圖/美國陸軍)

這是由微軟HoloLens智慧眼鏡為基礎所開發的，美國陸軍於2018年11月與微軟簽署了4.8億美元的約開發IVAS。在本計劃於11月22日結束前，微軟的研發團隊都在皮克特堡，他們即時了解士兵對戰術眼鏡的看法，微軟表示，已經收集了3200多個小時的士兵使用體驗。

不過，一切都還在測試中，剛完成的是STP 2計畫，而STP 3計劃將於明年夏天啟動，STP 4將於2021年發布，其目的是希望戰術眼鏡可以全天候都有效運作。

IVAS計畫的布勞德‧溫尼上校(Brad Winn)在新聞稿中說：「作戰最擔心的不光是敵人，還有對環境不了解的『戰場迷霧』，美國持續研發各種單兵電子裝備都是為了打消戰場迷霧，在這種情況下，IVAS的最大功能之一就是輔助目標識別，士兵夠快速識別敵方威脅，或是平民非戰鬥人員，減少不必要傷亡。」

(中時電子報)