國民黨總統候選人韓國瑜，今（21）日到天后級同學利菁的節目《麻辣天后傳》錄影，老同學再相聚中天電視台，錄影過程笑果十足，兩人也幽默互動，錄影結束後也接受媒體聯訪，《中時電子報》也直播聯訪內容。

國民黨總統參選人韓國瑜又被爆曾住在大安區「幸福名廈」社區，韓今天受訪表示，那些特意把房子扣到他身上的抹黑造謠「非常無聊」，假使要清查他一輩子住過的房子，「這太多了，還有舅舅、阿姨、姑媽、表哥、表弟的」。

韓國瑜下午結束麻辣天后宮節目錄影後受訪坦言，自己選上立委沒多久，就在台北市中正區鎮江街購置16坪不動產，其中的8坪是供研究法案與預算的秘書與助理用，剩下的8坪則為夫妻倆居住，後來有小孩後，才換到親戚的房子，中間有過度一段時間，再轉到另一個居住在大安區的親戚。

韓國瑜強調，因此大安區房子跟他沒有關係，話鋒一轉，他嘲諷，有些特意要把房子扣到他名下的抹黑與扭曲造謠，「若要清查韓國瑜一輩子所住的房子，這太多了，還有舅舅、阿姨、姑媽、表哥、表弟的」。

韓國瑜痛批，一場選舉選到這種程度，不停抹黑造謠，一定要扣房地產「非常無聊」，而上星期已透過發言人系統向全台報告。

韓國瑜和利菁相會。（影／取自中時電子報YOUTUBE）

(中時電子報)