「鄉民老婆」吳卓源（Julia）將於本週六參加KKBOX「龍虎門返校日」演唱會，與CHING G SQUAD（高爾宣、婁峻碩、RED芮德、ChrisFlow）、屁孩等15組歌手輪番演出，因應「返校日」眾人回想過去校園回憶，吳卓源自爆小時「超叛逆，有時蹺課不去上課」，但又立刻圓回來「我不去上課是因為我要去練琴」。

CHING G SQUAD。（KKBOX提供）

高爾宣則自婊「我是一個上課很吵的學生，但我都是和老師一起吵，可能會吵到同學，但我上課很認真，非常會考試！」；婁峻碩則說高中是念資優班，大家都覺得他是不讀書的壞小孩整天搞事玩，他驕傲坦承「也沒錯啦，我在資優班裡面是吊車尾，又乖又叛逆」。

「龍虎門返校日」演出陣容龐大。（KKBOX提供）

吳卓源推出新歌〈Fever〉，更預告新專輯將在12月中推出，至於粉絲期待已久的專場演出，吳卓源笑說「大家等我，明年上半年肯定會有一個大場跟大家一起have fun」。高爾宣日前推出首張專輯爆紅，面對粉絲敲碗第二張專輯，也鬆口「如果沒意外的話，希望是明年 6 月，會以自己的創作為主」。近期正忙著參戰《聲林之王》選秀的屁孩透露，目前正在製作新專輯，短期內會推出以及舉辦個人演唱會；婁峻碩正在籌備個人專輯，明年會有更多精彩的嘻哈作品。

KKBOX「龍虎門返校日」將於11月23日在台北101水舞廣場前舉行，打造結合「現場音樂 X 潮流市集 X 黑膠派對」大型活動，演出陣容包含：CHING G SQUAD（高爾宣、婁峻碩、RED芮德、ChrisFlow）、Julia 吳卓源、屁孩Ryan、8Ball、Project W（Dudu King、春艷、萬能麥斯）、LINION、雷擎、JAYRoll、西屯純愛組、PEATLE、rgry、陳瑾緗 Allyson、黃右年、Chick en Chicks、問題總部等。活動詳情請見「龍虎門返校日」活動官網。

「龍虎門返校日」由15組歌手輪番演出。（KKBOX提供）

屁孩本週六將於「龍虎門返校日」演出。（KKBOX提供）

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