巧克力、餅乾等製程中使用油脂的產品，經過高溫處理後，可能產生具致癌性的污染物質「縮水甘油脂肪酸酯」。食藥署近期擬比照歐盟作法，訂出限量標準，對食用油、嬰兒奶粉及副食品加以規範，預計明年上半年預告，成為亞洲納管首例。

「縮水甘油脂肪酸酯」是食用油經由200度以上的高溫後產生的污染物，常見於棕櫚油製作的產品，被國際癌症研究機構（IARC）列為2A級致癌物。

台北榮民總醫院臨床毒物科主任楊振昌表示，「縮水甘油脂肪酸酯」具動物致癌性，可能導致腎癌、腎小管異常，但在人體上並無致癌證據，屬於人體可能致癌物。其每日耐受量（TDI）為每公斤0.8微克，在體重輕的嬰幼兒身上較為危險。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，歐盟去年訂出限量標準，限定每公斤植物油、動物油，不能含有超過1000微克的「縮水甘油脂肪酸酯」；嬰幼兒食品的食用油每公斤不能超過500微克；粉狀、液狀嬰兒奶粉及副食品則每公斤不能超過55、6微克。

廖家鼎表示，食藥署近期曾針對市售相關產品進行小型監測，均未超出歐盟訂定的標準上限，民眾可安心使用。目前國際上僅有歐盟針對「縮水甘油脂肪酸酯」的上限加以規範，食藥署明年上半年將預告限定標準。若順利上路，將創下亞洲首例。屆時，該署將給予業者緩衝期因應。

(中時 )