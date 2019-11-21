國民黨副總統參選人張善政21日在高雄出席新住民及國際同濟會挺韓活動，被問到是否切割國民黨的不分區，張重申他的重點是蔡英文政府要下架，對於不分區名單不管有什麼想法，最重要的是明年的總統票要投給韓國瑜。

張善政也以「3贏1不贏」向支持者喊話，3贏是台灣要贏、中華民國要贏、台灣人民要贏，1不贏是蔡英文一定不能贏，獲得現場熱烈掌聲。活動也出現小插曲，國民黨高雄巿黨部主委莊啟旺高喊凍蒜時，將張善政誤講為張麗善。

媒體聯訪時被問到國民黨說要黨紀處理，張回應那是很久以前的事，至於國民黨立委曾銘宗指出，張善政雖然是無黨籍，但現在代表國民黨參與總統、副總統競選，張善政也回應，他在替國民黨找最大的空間，以及最大的發揮利益。

「國民黨最高目標，當然是總統當選」，至於政黨票，他重申，怎樣讓韓國瑜可以當選，才是最高目標。他要大家想清楚，這3年半，蔡英文讓大家什麼樣的日子過，還敢投民進黨嗎？所以最高目標「韓國瑜當選、下架蔡英文」。

(中時 )