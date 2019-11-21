台鐵自強號自12月10日起每日恢復北上、南下各1班停靠潭子站。（王文吉攝）

台中鐵路高架化全線通車後，潭子站仍無對號快車停靠，立委洪慈庸接獲民眾反映，21日下午邀集台鐵、民代及里長協調，爭取對號快車停靠。台鐵局副局長馮輝昇指出，過去潭子站有自強號停靠，因配合高架化工程停駛，考量運量提升，南下、北上各恢復1班自強號，12月20日起停靠潭子，兼顧地方發展需求。

洪慈庸接獲里長與多位民代反映，潭子站無對號快車停靠，20日於大雅服務處舉辦協調會，邀集台鐵局副局長馮輝昇、台鐵局運務處副處長陳裕謀、台中運務段段長蘇鎮霖、台中市議員蕭隆澤、潭陽里長林國印、福仁里長游豐瑋共同討論合適車次。

洪慈庸表示，潭子人口已超過10萬，鐵路高架化後，許多民眾向她反映，沒有對號快車停靠相當不便，要搭自強號就要跑到台中、豐原轉乘。感謝台鐵局承諾，潭子站增加2班自強號停靠，包括北上170車次、南下177車次，時段符合上班通勤需求，讓潭子居民更便利。

馮輝昇指出，2013年9月25日前有潭子站有自強號停靠，因配合高架化工程停駛，台鐵透過旅運資料研擬分析，潭子包括栗林及頭家厝等3站旅運客日平均人次2016年有2737人次，2019年1至10月達到3747人次，可看出潭子因人口與產業發展，旅運需求也連帶增加。

馮輝昇表示，170車次自強號早上7：32到潭子站，8：30前即可到達新竹，再延伸台北、花蓮；而177車次自強號20：15到達潭子站，對跨區通勤的民眾、到外地旅遊的鄉親都有很大的幫助，後續將進行行政相關作業，預計在今年12月20日配合車次小改點，正式上路。

蕭隆澤樂見12月20日後自強號增停潭子站，對地方發展是非常好的事，相當感謝洪慈庸委員與台鐵局的用心，也希望之後鐵路橋下空間可結合潭子火車站規劃，打造周邊友善空間。

(中時 )