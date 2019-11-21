家樂福強攻外送市場！繼今年11月11日跟德商foodpanda合作，在北市東興店推出外送服務後，據悉，家樂福再結盟美商Uber Eats，將於明（22）日正式推出外送服務，雙方首間合作店舖就在新北市板橋店。一次攜手國內市占最高的兩大外送平台，全力瞄準懶人商機、搶攻宅經濟，也成為國內量販超市業首例！

據了解，家樂福跟Uber Eats合作洽談多時，原先雙方預計11月12日上線，但因系統串接上的問題，才延至明天。而新上線的外送服務店舖，也跟日前與foodpanda合作的商圈有所區隔，希望藉此測試市場水溫，作為進一步調整擴大的基礎。

家樂福跟Uber Eats合作首家店為「板橋店」，位於新北市板橋區三民路二段31號B1，有別於跟foodpanda合作的首家店「東興店」，位於信義區市民大道五段、東興路交叉口，附近商辦大樓較多，板橋店周邊則以住宅區為主。不過，因應兩大外送平台可配送範圍，皆可往外再輻射約3～5公里。

家樂福表示，此次板橋店可外送品項約近200項，包含飲料、零食、奶粉、罐頭、泡麵、米、油、鹽等，甚至有生鮮蔬菜、水果、海鮮、雞蛋、肉類等，還有烤雞、炸物、滷味、炒飯、炒麵等熟食，品項多元。據悉，目前家樂福外送服務需求仍以熟食為大宗。

家樂福並指出，將趁此合作機會，同步在外送平台推廣家樂福食物轉型商品，讓顧客能購買環境友善及CSR社會企業商品，包含重視動物福利的「非籠飼」雞蛋等，接下來還有獲得米其林大獎、重視環境保育自然耕作的源天然黑纖米等，也有機會成為下一波上架商品，未來也將加入更多CSR商品提供消費者選購。

(工商 )