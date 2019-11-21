第8屆新北市「婦幼安全創意比賽」今天舉行頒獎典禮。（新北市警局提供／王揚傑新北傳真）

第8屆新北市「婦幼安全創意比賽」今天舉行頒獎典禮。（新北市警局提供／王揚傑新北傳真）

第8屆新北市「婦幼安全創意比賽」頒獎典禮今（21）日下午2時在新北市警察局禮堂舉行，由知名主播岑永康擔綱主持，熱心公益的藝人胡宇威也以特別嘉賓身分出席，典禮邀請埔墘國小帶來「拒絕家暴-祥獅獻瑞」開場表演，以及介壽國小、莊敬高職精彩的舞蹈表演，為典禮添色許多。

頒獎典禮共頒發婦幼安全微電影、GIF動態圖創作及海報繪畫等28個獎項，微電影金獎作品「婦幼防暴報」，創作家許家瑋已連3年參賽，許家瑋表示，自己平時就喜歡繪圖、動畫剪輯，創作概念是將婦幼防暴的觀念，以色彩鮮明簡約的卡通呈現，因為婦幼安全教育需要從小開始樹立，比起讀一字一句的文字，卡通動畫絕對更吸引小朋友。

國小海報繪畫項目，低年級組金獎得獎者為土城國小龔于硯，高年級組金獎文德國小彭冠茵；而中年級組後埔國小的劉曉憶，超越去年佳作成績，今年以「您撥113可保護他們」鮮明又生動的畫作，一舉拿下中年級金獎。

GIF動態圖比賽項目，創作家鄭仲軒以作品「小妹與女警」展現出婦幼安全的工作態度，獲得評審青睞獲選金獎，鄭仲軒表示，謝謝新北市警局舉辦這麼有創意的比賽，讓他能為社會盡一份心力。

警察局長陳檡文表示，「婦幼安全」絕對是警政重點工作，藉由「婦幼安全創意比賽」活動，提升民眾對婦幼安全認知，使更多人關心並加入婦幼保護工作的行列；也提醒民眾如有受暴情事一定要保持冷靜，盡快撥打110或婦幼保護專線113向警察尋求協助，得獎作品日後將擔負起宣導民眾自我保護及預防危害的重責大任，再次恭喜各位得獎者。

(中時 )