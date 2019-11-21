陸海空同步操演。（新北市交通局提供／吳亮賢新北傳真）

現場模擬機身斷裂起火，場面逼真。（新北市交通局提供／吳亮賢新北傳真）

為提升空難災害的救災應變能力，新北市府與交通部民航局台北國際航空站今(21日)聯合辦理「空難災害防救演習」，假定一架由澎湖飛返松山的班機，緊急迫降五股微風運河，造成機身斷裂，碰撞河岸邊冒煙起火，並動員警、消、軍、民350人次、機具53輛次及1 架航空器，陸海空同步搶救。

擔任此次演習統裁官的副市長陳純敬表示，新北市境內航道是起降台北、桃園兩個國際機場必經航行路線之一，每日機場的起降架次多達160架次，透過演習來強化與中央的縱向聯繫通報外，也著重市府與鄰近縣市合、各單位橫向聯繫，達到減災預防、災前整備、迅速復原、以減少人員損傷為目標。

此次演習模擬空難發生後，市府立即成立災害應變中心、開設前進指揮所進行緊急事故通報、協助旅客逃生、事故現場警戒及交通管制、大量傷病患檢傷分類後送等搶救作業外，同時進行機身吊掛、落水旅客救援及直升機空搜等實兵操演，並將受傷乘客及家屬情緒安撫納入演習重點。

交通局表示，演習目的主要為強化市府各單位熟悉航機迫降、失事等意外事故的救援，因應隨時可能發生的災害，進而改進缺失，強化各單位救災效能、處置能力、熟稔處置流程、救災資源整合及分工等作業，充分並正確發揮救災能量，才能在災害發生時，將損失降至最低，確保民眾生命及財產安全。

(中時 )