國民黨今天前往中選會正式登記2020年不分區立委，爭議人物仍然列在名單，民進黨表示，既然國民黨決定上架吳斯懷等媚共人士，呼籲全民在明年選舉一起下架國民黨。

民進黨指出，在社會撻伐聲音不斷的情況下，國民黨今前往中選會正式登記不分區立委參選，名單中仍有飽受爭議的吳斯懷、葉毓蘭及吳敦義等人。

民進黨對於國民黨罔顧社會及自己黨內反彈，恣意提出此份又紅又統的立委名單，感到不可思議。認為這份名單證明了國民黨對於民意的漠視與傲慢。呼籲全民在明年選舉一起下架國民黨。

民進黨主席卓榮泰今天赴馬祖為民進黨立委參選人李問輔選時也表示，台灣要跟世界民主、人權國家連結在一起，才有能力保護自己。反觀國民黨不分區安全名單中，竟然毫不顧忌地放進對國家安全有威脅性的人選，「我們就知道，未來幾年，國家安全議題將更加重要」。

民進黨秘書長羅文嘉也表示，昨天民進黨總統、不分區名單都登記完成後，卓榮泰與他立刻安排馬祖輔選行程，希望從馬祖出發，幫台灣守住每一個山河、每一個家園。

(中時 )