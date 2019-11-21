桃園景福宮捐贈台北榮民總醫院桃園分院市價200萬元的「體外震波治療儀」及「可攜式超音波膀胱容量測定儀」，21日舉辦捐贈儀式。院長盧星華表示，新醫療儀器的進駐，可提升弱勢病患治癒成效、減輕病痛，為社區民眾造福。

景福宮主委王炯村及副主委蘇家明出席捐贈儀式，蘇家明打趣說，盧星華一上任，就到景福宮參香，不少委員都大讚「這位好」，因此提到捐贈榮總桃園分院，眾人都很贊成。

盧星華則說，這次購買的體外震波治療儀，可以用來治療多種病變，例如促進骨癒合，用來幫助治療壓力性或疲勞性骨折、骨缺血性壞死及癒合不良之骨折，在骨科、復健科中，治療率可達6成以上。甚至也可治療勃起功能障礙，讓缺氧的軟組織恢復血液供給，改善局部血流循環。

可攜式超音波膀胱容量測定儀則可用於評估泌尿問題，如良性的前列腺增生及泌尿道阻塞，也可以協助病患避免不必要的導尿及侵入性創傷，對於醫護人員管理、尿失禁的治療有很大的幫助。因為評估得宜，也可以降低成本，減少管路放置，因此提高醫護人員效率。

(中時 )