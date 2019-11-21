近年食安問題日益受到重視，加上學校營養午餐全面採用「4章1Q」食材使得有機農業取得有利發展條件，台南市佳里區在農會、嘉南有機農業生產合作社推廣下，陸續有民眾投入相關產業，目前經驗證合格的農戶達到19家、種植面積約24公頃，農業聚落已經成形，並以栽培短期葉菜、瓜果類為主，南市府農業局邀集業者分享心得，推廣地產地銷的優質蔬果。

農業局主祕吳威達指出，有機農業多半採用友善種植，對環境傷害較低，近年也吸引許多新農人、青農投入，「非典型農友」占了不少比例，以佳里區為例，嘉南有機農業生產合作社理事主席黃博元、蘇珈瑜夫婦就以自身經驗，輔導不同領域的同好轉業，市長黃偉哲也讚許有加。

經營民安農場的黃博元原先是個中醫師，因為行醫時看過太多因飲食習慣引發的病症，加上中醫注重養生，退休後與妻子闢建有機農場，一開始的目的就是為了「身體健康」，從源頭把關，不用化學肥料及農藥，兩個女兒也都返鄉幫忙，目前長期與學校配合供應營養午餐食材，也前進超市、量販店的有機蔬果專櫃。

幸福家有機農場的吳秋煌曾是鋼鐵廠廠長，佳欣有機農場的蘇益欣則是設備工程師，他們都是青壯年轉業，一頭栽進有機農業的領域，產品在知名連鎖超市、量販通路都有上架銷售。

農業局邀請業者分享，也呼籲民眾支持在地有機農業，共同響應在地生產、在地消費的理念，可縮短種子到餐桌的距離、節能減碳保護環境，也能「享美味、食健康」。

(中時 )