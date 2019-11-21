衛生福利部苗栗醫院護理之家今年7月間導入「自立支援照顧」模式，整合護理之家與職能治療師、物理治療師跨團隊合作，提升住民自主生活能力。21日舉辦成果發表，展現成效。
苗栗醫院副院長李永恒擔任代理院長期間，跨團隊合作方式，推動「自立支援照顧」，獲護理之家住民和家屬同意參與，協助復能自立試辦3個月獲良好結果。21日苗栗醫院舉辦成果發表，安排「指肌夾夾樂」活動展現信心與進步成果。
57歲徐男子因左側肢體輕度攣縮，上、下輪椅需照顧服務員從旁協助，苗醫護理之家護理長謝欣倪表示，自從他參加「自立支援照顧」專案後，增強肌力訓練，並在物理治療師和職能治療師專業指導下，已能自行穿褲子、穿拖鞋、下床，並利用單拐輔助，走到餐廳用餐。徐男表示，身體狀況的進步和改善，讓生活更方便、更有自信，感謝護理師、照顧服務員及志工們的耐心陪伴和鼓勵。
李永恒表示，「自立支援」為照護上的創新服務，重塑照護流程與模式，感謝生活自立支援執行辦公室主任雷若莉指導，讓參與的護理之家住民能獲得良好「復能自立、提升自信」成效，重拾有品質和有尊嚴的生活。
(中時 )
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