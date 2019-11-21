勞動部勞動福祉退休司副司長陳惠蓉（後排站立者）特地南下說明相關獎勵措施。（南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

勞工局21日舉辦勞動部新獎勵措施說明會，並帶團參訪樹谷園區活水幼兒園。（劉秀芬攝）

鼓勵企業設托育設施 勞工局帶團參觀企業幼兒園

台南市有約1成多的百人以上企業未依法設置托兒設施，為了讓企業了解設立附屬幼兒設施的好處，市府勞工局21日舉辦勞動部新獎勵措施說明會，並帶企業代表參觀台積電幼兒園與樹谷園區活水幼兒園，以鼓勵企業設置托兒設施，讓勞工能就近安頓子女，安心工作。

今年9月勞動部將「社區公共托育家園」與「職場互助教保服務中心」納入《哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法》補助範圍，第1年最高補助300萬元，設置完成後，連續5年可申請托育設施或幼兒教具維護更新，每年最高補助50萬元，不用戶外空間的幼保中心，堪稱企托模式2.0版。

勞工局局長王鑫基表示，為了打造台南市「希望家園」理念，勞工局也積極推動新型態的托育模式，透過舉辦類似參訪企業附屬幼兒園活動、宣導說明會，實際了解幼兒園的設備、運作，增加企業設立托育設施意願。

勞工局指出，在法令鬆綁補助門檻後，鼓勵多家公司、企業共同設置一個聯合型幼兒園或照顧中心等「聯合教保」模式。此外，勞工局每年亦提供最高5萬元的設施補助，歡迎有意設置教保中心、社區公托家園的企業踴躍申請，減輕員工托兒負擔、安心就業。

(中時 )