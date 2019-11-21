在港警「圍城」策略湊效下，聚集於香港理工大學內的反送中示威者陸續向警方自首，或嘗試逃脫但遭逮捕，目前在校園內僅剩餘不到百人。綜合港媒報導，理大校內衛生不理想，校內所有急救員亦已離開，校方管理階層21日進入校園視察並勸喻留守者離開，但遇上一名情緒激動的示威者上前與理大副校長衞炳江理論，並要求他到廚房一起清掃，而衞炳江也戴上手套，親自打掃了約半小時。

理大副校長衛炳江、楊立偉及其他校方職員到校內視察時發現校園內衞生情況轉差，堆積垃圾更多，大量食物變壞，傳出陣陣酸腐臭味，應示威者要求親自打掃餐廳廚房。（圖／星島網）

據香港《明報》報導，在「圍城」進入第五天後，理大校園凌晨非常冷清，留守者未有突圍行動，「抗爭飯堂」未見有留守者用餐，毗鄰的休息站及物資站只有數名留守者在場。

《星島日報》也指出，理工大學至21日中午時分仍有約60名示威者留守，理大校董會主席林大輝下午聯同兩名副校長衛炳江、楊立偉及其他校方職員到校內視察，他們發現校園內衞生情況轉差，堆積的垃圾愈來愈多，飯堂內有大量食物變壞，傳出陣陣酸腐臭味，為此校方體育館等，呼籲留守者人士離開，並指校內衞生情況很惡劣，憂影響健康。一名留守校園，在飯堂負責煮飯的蒙面示威者，拿著湯勺向他們抱怨，指校方遲遲不派員協助他們。應示威者要求，衛炳江連同楊立偉和一眾理大高層到飯堂廚房協助打掃，清理廚餘。

衞炳江離開理大前表示，目前個別留守者情緒較激動，校方要派人清理可能比較困難，會等待留守者離開後才開始清理及復修。他表示，校方沒就留守者撤離設期限，但希望他們可於本周內離開。

報導說，目前校園氣氛大致平靜，仍有警員在周圍戒備。校園內不時有黑衣人遊走，亦有多人在飯堂休息及進食，部分留守的人出現身體不適徵狀。議員及校方職員繼續嘗試游說部份人離開，而在理大的出入口位置，設有登記區，所有人士進出理大都需要先行登記。

(中時電子報)