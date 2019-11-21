台中市3歲王姓男童疑虐致死，檢察官會同法醫進行解剖，釐清案情。王童母親到場不發一語。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

台中市3歲王姓男童疑虐致死，父親邱男涉嫌重大被羈押禁見，檢察官會同法醫21日進行解剖，王童母親到場，低調不發一語。經法醫解剖初步發現男童全身布滿新舊傷痕，頭部有多處出血傷、胸部及臉部有燙傷，且手部有捆綁傷，並有多處挫傷、胃內有殘留水果，已採胃溶液、臟器等送驗。檢方表示，死因必須等解剖報告出爐，才能釐清案情。

王姓男童在17日晚間被送進台中醫院，送醫時已沒有呼吸心跳，經醫護人員緊急救治後宣告不治。醫護人員發現男童遍體鱗傷，全身佈滿瘀青、燙傷等新舊傷，甚至頭顱有疑重創傷痕，有慘遭施虐之餘，而進行通報。檢警著手偵辦，檢察官偵訊男童父母後，母親王姓女子以5萬元交保、父親邱姓男子坦承以衣架「管教」、吹風機不慎燙傷男童，檢方以涉嫌凌虐致死等罪，並有串證之虞，聲請羈押禁見獲准。

檢察官及法官在18日到台中市生命禮儀管理所進行相驗，採男童及邱男毛髮及血液做DNA鑑定，21日進行解剖驗屍，王母到場面對媒體不發一語，鑑識人員也攜進在王家所查扣疑似凶器的衣架、吹風機等物，進行比對。

解剖驗屍初步發現男童頭部多處出血傷、身體有擦挫傷，但不無外傳的骨折及凹陷。胸及臉部各有燒燙傷，雙手有疑遭捆綁傷痕，胃內有水果殘渣，經採死者臟器檢體、胃容液、血液等，送法醫研究所進行鑑定。

(中時 )