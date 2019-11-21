台灣漢翔航空工業公司（AIDC）正與美國洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）就台灣144架F-16A / B Block 20戰機升級為「戰隼」級事宜展開合作。雙方也在商談在台灣為這些戰機設立維修中心，但這項計畫有待美國政府批准。

洛克希德．馬丁公司已向美國交付兩架戰機，漢翔預計剩下工作將在2023年前完成。

美國國防部8月正式通知國會，美方擬向台灣出售總價約80億美元的66架F-16先進戰機及相關設備，並提供支持。

洛克希德．馬丁公司於2012年與漢翔航空工業簽署協議，以擴大戰略夥伴關係，共同探索戰機升級項目前景。《南華早報》表示，雙方合作始於2016年，包括對F-16戰機的改裝、相關部件的生產以及其他潛在項目。

據報導，除裝備新的導航和地面防撞系統外，台灣還將升級雷達、電腦部件，改進飛機起落架。該報指出，改進後戰機雷達的探測範圍將增加30%，探測目標的能力將提高一倍以上。

(中時 )