適逢古寧頭大捷70周年，後備指揮部指揮官姜振中今日前往臺南市崇孝塔，祭悼古寧頭戰役戰傷袍澤卞立乾前輩忠靈，並為其在歷史上勘誤正名，經後備指揮部查証，古寧頭戰役前夕，踩到地雷受傷的的是卞立乾，而非其親兄弟卞立中，但這70年來，史冊都記載成卞立中。

後備官員說，古寧頭大戰前夕，凌晨一點多，201師的突擊排排長卞立乾中尉查哨誤踩地雷受傷，當時爆炸聲很大，驚醒防線上睡覺的官兵，以為共軍上岸了，紛紛拿槍警戒，而剛好共軍渡海正要打過來，我軍意外提早做好防備，因此，卞立乾在古寧頭戰役有很大貢獻，立有戰功，但軍中都誤以為踩地雷的是他的兄弟卞立中，戰史也都跟著寫錯。

姜振中曾擔任參謀本部作戰次長與金防部指揮官，研究古寧頭戰史，並查後備指揮部資料，最後查出踩地雷的是卞立乾而非卞立中，因此特別前往祭悼並為其正名。

後備指揮部指出，卞立乾，別號志剛。民國11年2月15日生，河南亳（音播）縣人，縣立中學畢業後即投身抗戰，期間參與過台兒莊、湘北戰役。民國38年卞前輩，擔任80軍201師601團2營突擊2排中尉排長，隨時任師長鄭果將軍駐守金門。10月25日爆發古寧頭戰役，前輩奮勇抗敵，雙眼負傷後送就醫，傷癒後左眼摘除、右眼弱視，核列戰傷二等殘。於民國47年以上尉軍階退役，由退輔會安排就養照顧，民國83年7月往生，安厝於臺南市崇孝塔。

卞立乾隨政府遷臺，一本從軍保國衛民初衷，其終身未娶，亦未曾再返鄉。後備指揮部說，清查相關古寧頭戰役史料，均將前輩名字誤植為卞立中，今日特為卞立乾前輩在歷史上勘誤正名。

古寧頭大捷已歷七十載，哲人已遠、典型夙昔，此行祭悼，饒富歷史傳承意義與紀念價值。

(中時 )