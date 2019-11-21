民眾PO出在好市多買到的牛肉捲，只有兩側有少量的碎肉。(圖/摘自Costco好市多 商品經驗老實說臉書)

美式大賣場好市多Costco熟食區的牛肉捲一直很受消費者歡迎，不過繼蛤蠣濃湯漲價後，又有民眾抱怨，牛肉捲疑似縮水，內餡幾乎只剩碎肉，把照片PO上網後，網友傻眼，質疑是不是買到燒餅？

原PO在《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書社團發文：「牛肉捲是否改配方？昨天在中和店熟食區買回來的牛肉捲，裡面的牛肉怎麼變成牛肉碎，感覺都吃到麵皮」，原PO質疑，不知道自己遇到的是個案，還是真的縮水了。

也有網友PO出他買到的牛肉捲，表示分量正常。(圖/摘自Costco好市多 商品經驗老實說臉書)

根據民眾PO出的照片顯示，牛肉捲只有兩側有少許碎肉，跟以往幾乎快滿出來的牛肉量相去甚遠，網友則紛紛回應「你買到燒餅了吧」、「這跟我印象中的也差太大了吧」、「誇張」、「熟食區牛肉捲的確有縮水」、「差很多，以前肉多」、「寧願去買披薩吃了！！！」、「覺得每次買都像在抽獎」。

不過也有人說「昨天買四卷，都很正常」、「汐止店買的肉還蠻多的」、「我在內湖店有買，肉很滿」、「運氣不好買到走鐘的牛肉捲了」、「我反而覺得現在的蔥多些比較好吃耶」。店員則強調，牛肉捲內餡份量都經過秤重，肉的份量屬於正常。

(中時電子報)