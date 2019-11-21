嘉義市南興國中管樂旗隊帥氣換裝，洋溢嘉義市的熱情。（廖素慧攝）

嘉義市南興國中管樂旗隊蓄勢待發，將在國際管樂節大展英姿。（廖素慧攝）

第28屆嘉義市國際管樂節將於12月20日至明年元旦舉行，80支國內外樂團帶來100場以上表演，市府也玩國外正夯的「制服換裝挑戰」，以「嘉義市國際管樂節」為主題，拍攝管樂霸氣換裝創意影片，讓世界看見嘉義市的熱情與活力。

市府觀光新聞處長張婉芬說，這支影片透過運鏡及剪輯手法，拍攝南興國中管樂旗隊換穿管樂旗隊服裝後，變身為精神抖擻的管樂旗隊成員，表現出充滿動感和活力的行進管樂表演。

南興國中管樂旗是嘉義市公立國中唯一的行進管樂隊，在全校師生努力及家長支持下，是嘉義市指標性團隊，獲獎無數，今年3月衛冕全國學生音樂比賽行進管樂71人以上特優第1名，以亮眼成績行銷嘉義市。

觀新處表示，嘉義市管樂發展源自日據時代昭和6年（1931年）嘉義高中成立第1支學生吹奏樂部，1993年嘉義市立文化中心創全國之先舉辦第1屆管樂節，2006年黃敏惠市長上任，加入創意踩街新元素，打響知名度，更於2011舉辦世界管樂年會，嘉義市成為閃耀國際的「管樂之都」。

12月是精采歡樂的季節，嘉義市國際管樂節12月20日至明年元旦登場，10支國外及70支以上國內樂隊表演逾百場，12月21日至26日有第22屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽有200多支國內外球隊比賽，森活漫遊音樂會、黑金段藝術節、花海節、跨年晚會也接續舉行。

張婉芬說，交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊」補助推出夜市抵用券，嘉義市文化路夜市抵用券回收高居全國第3名，好吃好玩盡在嘉義市，歡迎來嘉聽管樂、看棒球、吃美食，享受幸福。

(中時 )