模特兒出身的男星黃少祺，2000年接演《飛龍在天》大爆紅，就此開啟他的演員之路，這些年他在兩岸戲劇圈發展有成，最近加入加盟連續劇演出，再度受到熱烈關注，黃少祺為跟粉絲互動，近日首度開啟臉書直播，簡單的日常生活分享，卻讓粉絲看得血脈噴張，直呼看完根本睡不著！

黃少祺加盟《炮仔聲》，再度成為關注焦點。(中時資料照片)

男星黃少祺出道多年，今年接演夯劇《炮仔聲》，48歲的他再展深刻演技與凍齡俊帥模樣，許多女性觀眾為之傾心，讓他成功爆紅一波，而近日黃少祺進一步放送粉絲福利，嘗試生涯首度臉書直播，一開始還不知道直播有沒有順利運作，頻盯著鏡頭吐舌露出疑惑表情提問：「開始了嗎？」，青澀的模樣帶出特別的魅力，讓粉絲直呼「好可愛」。

黃少祺的臉書直播初體驗，選擇分享生活日常，穿上素面黑色T恤與短褲，當著眾人的面邊健身邊簡單聊天，從手臂鍛鍊到胸肌及大腿肌，每個動作都展現他健美壯碩的肌肉線條，甚至有點激凸，讓同戲女星游詩璟看了也忍不住留言大喊：「半夜看哥哥這樣…會睡不著！」，粉絲也大讚他長期以來努力健身維持外型，努力又自律的態度「帥慘」，認證他是「凍齡男神」無誤。

黃少祺生涯首度臉書直播。

(中時電子報)