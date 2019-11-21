◎移民卻辦台獨募款 柯嗆看不順眼

台北市長柯文哲稱搞台獨的兒孫都在國外引發議論，他21日強調，最討厭人家抹紅，他是很務實在處理怎麼解決，不要每天給人扣帽子，扣帽子不高興就打回去。至於被問到是否也對搞台獨扣帽子？柯則說，沒有全部都是，這也是口水戰，算了。

◎台商回台0投資 陳其邁批選舉操作

國民黨質疑台商回流資金是0，蔡政府吹破牛皮，行政院副院長陳其邁今天出席Facebook數位公民行動教室活動時說，國民黨是在做選舉操作，「不會開船，嫌溪彎」。

◎吃鍋陷阱恐傷身 專家建議這樣吃

天氣逐漸變冷，又到了吃鍋的季節！但你知道吃下肚的究竟是什麼？有記者就實際購買火鍋店的鍋底送去化驗，沒想到結果出來令人訝異。

◎愷樂升格當老闆 搖飲料濕身喊發財

愷樂和名媛楊秀容成立手搖飲新品牌「珍蜜堂gemtea」，今日她擔任一日店長，獻場特調飲品與粉絲同樂，被問到初當老闆娘心情？愷樂開心說「很期待，要發大財了」，現場許多好友及粉絲到場支持，甚至手上的飲料都喝到快見底，讓她相當感動，此外她也透露自己超愛喝飲料，「每天都會喝黑糖珍珠鮮奶，一杯接一杯停不下來」。

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(中時電子報)