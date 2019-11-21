民主進步黨主席卓榮泰及秘書長羅文嘉於今（21）日訪問馬祖南竿以及北竿，為民進黨立委候選人李問輔選，竟然也開始揮舞國旗！想到30年前野百合學運看不見國旗，時至今日，國旗突然又成為輔選工具了！

根據民進黨官網發布新聞稿報導，民主進步黨主席卓榮泰及秘書長羅文嘉於今（21）日訪問馬祖南竿以及北竿，為民進黨立委候選人李問輔選。輔選行程中，先造訪南竿津沙村替李問揭開布條「立委選擇新世代，馬祖迎向新希望」，並以氣球垂掛布條，象徵李問「步步高升」。

而後，卓榮泰與羅文嘉赴北竿塘岐村，與李問一同揹著「行軍氣球」掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎。晚間將由連江縣議會前議長陳貴忠，在塘岐村接待歡迎卓榮泰、羅文嘉來訪。

李問表示，九月底，卓榮泰主席給他一個徽章，上面有國旗和民進黨黨旗雙旗並列，他也說，國旗不是任何一個政黨的專利，這次所有的選戰文宣也採取雙旗並列。

《中時電子報》小編把時光拉回到1990年3月在中正紀念堂發生的野百合學運，當時被質疑為何現場沒有國旗？而主事者編一個理由混過去，騙倒資訊還不發達的一般民眾，就是國內的活動當然不用國旗，就像美國國內的職棒職籃比賽也看不到美國國旗，場內觀眾也不會揮舞美國國旗。

但後來美國發生911事件，美國職業賽事不但有美國國旗，連美國國歌都開始唱了，還邀請知名人物領唱美國國歌。但往事已遠，綠營就當沒這回事了。

沒想到今天民進黨主席卓榮泰與秘書長羅文嘉到馬祖輔選，竟也開始揮舞國旗，想到近30年前沒有國旗的野百合學運，現在國旗卻又變成綠營輔選工具，還真是諷刺！

(中時電子報)