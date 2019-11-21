「Red Bull 紅牛」國際風箏衝浪賽「空中王者」挑戰賽的亞洲區資格賽，21日上午在竹南假日之森海濱舉行，竹南鎮長方進興帶領眾選手拜拜祈求平安。〔竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真〕

「Red Bull 紅牛」國際風箏衝浪賽「空中王者」挑戰賽的亞洲區資格賽，21日上午在竹南假日之森海濱舉行。〔謝明俊攝〕

「Red Bull 紅牛」國際風箏衝浪賽「空中王者」挑戰賽的亞洲區資格賽，21日上午在竹南假日之森海濱舉行。〔謝明俊攝〕

「Red Bull 紅牛」國際風箏衝浪賽「空中王者」挑戰賽的亞洲區資格賽，21日上午在竹南假日之森海濱舉行。〔謝明俊攝〕

「Red Bull 紅牛」國際風箏衝浪賽「空中王者」挑戰賽的亞洲區資格賽，21日上午在竹南假日之森海濱舉行。〔謝明俊攝〕

「Red Bull 紅牛」國際風箏衝浪賽「空中王者」挑戰賽的亞洲區資格賽，今年由KTA爭取到亞洲區資格賽的名額，比賽場地選定在苗栗竹南假日之森海域，賽程從21日(周四)起至11月25日(一)止，共有來自世界各地30位知名選手參賽，主辨單位並在21日上午安排選手於假日之森土地公廟舉行祈福活動，讓老外選手感到新鮮好奇。

「Red Bull 紅牛」是全球最受矚目的極限運動賽事品牌, 每年在南非開普敦進行風箏衝浪「空中王者」挑戰賽, 今年更經由KTA爭取到亞洲區資格賽的名額, 並選定在苗栗竹南假日之森海域進行這場國際賽事, 共有來自世界各地30名選手參加, 其中包含了KTA 亞洲區冠軍Yo、4屆英國風箏衝浪冠軍Lewis Crathern 、剛破世界紀錄的南非選手Michael Mac Donald和許多風箏衝浪界的名人，還包括知名品牌設計師到場參與盛會。

風箏衝浪是一項藉助充氣風箏，腳踩衝浪板的一種集聚刺激、驚險的水上運動，混合了特技風箏、帆板、衝浪、滑水、滑板等多項運動元素，是當今最為時尚的海洋運動之一。同時，風箏衝浪已經正式成為2018年青奧會比賽項目，2020年奧運會備選項目。

竹南鎮公所表示，這次的比賽場地竹南，有豐富的風力資源，也是亞洲第一個離岸風力發電場域所在地, 此次的活動更是將離岸風力發電與綠能休閒融合呈現的最佳示範，發展出臺灣西部海岸冬季休閒新契機。苗栗縣政府國際文化觀光局在民國97年,即在竹南假日之森海域設立「水域活動專區」，而在陳超明立委及竹南鎮公所的推動下，目前正積極爭取設立縣級濱海風景區。並且，苗栗縣政府勞工青年發展處更以海洋教育及環境、海洋休閒及運動發展為主軸，利用假日之森廢棄海巡哨所設立「苗栗縣青年創業基地3號」，並將「國際慢魚計畫」導入，未來將整合跨部會、跨領域的專業與資源，串聯苗栗海岸線，為傳統漁村帶來新的發展模式。

(中時 )