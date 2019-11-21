高雄市政府社會局五甲老人活動中心於21日辦理「老幼共學趣 五甲愛飛揚」社區關懷活動，包含社區長輩們活力十足的健康律動、幼兒園幼童活潑可愛的唱跳戲、長輩與幼童一起歡樂律動、幼童為長輩按摩及手作DIY吊飾等，老幼共度歡樂時光。

高雄市社會局表示，高雄市65歲以上老年人口增加，12歲以下兒童人口減少，老幼共學因應需求興起，高雄市社會局五甲老人活動中心在五甲地區開辦老幼共學場域，今年起增加老幼共學課程，鼓勵長輩走出家門，藉由與孩童互動找回活力，孩童透由活動學習關懷及付出，達到世代共融，活躍老化。

現場參加祖孫共舞表演的93歲素玉阿嬤表示，與小朋友一起上課、唱歌、跳舞及玩遊戲，彷彿讓她回到年輕時代；另邀請幼童為92歲的阿珠阿嬤按摩，享受祖孫之樂及手作DIY吊飾歡樂嘉年華等。

還有國寶級講古大師帶領學員以行動劇方式共同演出市府極力宣導的「登革熱防治」，獲得現場長輩熱烈掌聲，現場民眾笑聲不斷。

社會局表示，五甲老人活動中心於今年10月增加老幼共學課程，邀請自治幼兒園幼童小朋友與長輩共學課程，還能聽見上課時小朋友與長輩此起彼落的歡笑聲，歡迎有興趣的長輩加入。

(中時 )