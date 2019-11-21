39歲羅姓女子5年前產子後，計畫再生第二胎，但努力多年仍無法如願，去年初發現子宮內有2顆6公分大肌瘤，壓迫子宮內膜腔致輸卵管塞住因而無法懷孕，羅女擔心手術對子宮組織造成傷害，醫師建議進行達文西切除術能精準摘除肌瘤，患者術後半年自然受孕，最近順利產下女娃。

童綜合醫院婦產科醫師張永玲表示，台灣30歲以上婦女約20％罹患子宮肌瘤，40至50歲比率更高達30％， 99％以上子宮肌瘤屬良性，只要進行超音波檢查即可被發現診斷。

張永玲指出，除非有下列症狀造成不適，才需進行手術治療，包括肌瘤過大壓迫其他器官，出現頻尿、便秘等現象；經血過量或不正常子宮出血，導致貧血；嚴重腹痛影響生活品質時；肌瘤成長速度過快，可能轉為惡性風險時；造成不孕或流產。

張永玲表示，不孕症病人中有10至15％是因子宮內膜病變，常見疾病有子宮肌瘤、子宮沾黏、子宮瘜肉、子宮畸形等；目前切除子宮肌瘤手術則因部位、種類不同，採取不同術式進行，不一定採全子宮切除術，尤其對育齡婦女會盡力保全子宮為優先。

(中時 )