七股溪橋施工難度高，橋下就是採蚵船跟觀光膠筏的航道。（莊曜聰攝）

七股溪橋可鳥瞰潟湖美景。(莊曜聰攝)

台61線西濱快速道路七股到十份交流道段在2017年11月完工通車，是國內首例採用碳足跡查證的道路工程，且路段通過七股溼地、潟湖，施工時特別注重當地生態維護，其中橫跨七股溪的七股溪橋還融入景觀元素，被網友喻為最美橋樑，最近該工程也獲得2019全球道路成就獎的環境減輕類首獎肯定，自然美景肯定有加分效果。

日前行政院宣布西濱快速道路最快將於明年春節前全線通車，這條全長308公里，北起新北市八里，南到台南市曾文溪畔，27年時間分段辦理，共投入約1500億經費興建，串連西部濱海地區重要港口及觀光休憩景點。

西濱快速道路七股到十份交流道段總長7.14公里，其中橫跨七股溪的七股溪橋有420公尺長，是全台最長的「懸吊工法」橋樑，西濱南工處副處長陳保展指出，工程難度高，全程在海上懸空施工，為保護當地溼地生態，不落墩、不做支撐，跨距150公尺是一般橋樑的3倍，施工同時還能讓觀光膠筏及採蚵船通行，不影響居民生計。

橋樑融入景觀元素，東西兩側都設有觀景平台、黑琵造型欄杆、人行步道及登橋樓梯，橋上可瞭望潟湖景觀，搭觀光膠筏從河道或從周邊賞鳥亭都有不同風情，因車流量少，搭配夕陽西下、候鳥棲息的景致，還有西濱「寂寞公路」稱號，也曾被公路迷票選為「公路八景」，現在也入選全台最美十大景點公路票選，希望能衝入10名內。

(中時 )