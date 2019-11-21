美國民主黨總統參選人今天第5度辯論，他們矛頭一致指向共和黨籍總統川普，也同聲一氣支持針對川普的彈劾調查，對內砲火不如前幾次辯論猛烈，相較之下溫和許多。

他們在辯論中表達對健保、賦稅政策等議題的不同意見，但攻擊對手的火力相當溫和。

力推「富人稅」和政府健保計畫的聯邦參議員華倫（Elisabeth Warren），以及最近民調異軍突起的37歲印第安納州南本德市（South Bend）市長布塔朱吉（Pete Buttigieg），今天都未如預期遭對手狂轟猛打。

布塔朱吉捍衛自己的相對缺乏經驗，指稱不能用傳統的建制派華府經驗，而是要用「正確經驗來對付川普」。

聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）認同布塔朱吉在辯論台占有一席之地，但她說，提到女性參選人時，可是有雙重標準。

克羅布查說：「要不然我們可以玩個遊戲，說出你最喜愛的女總統名字。」「如果你認為女性無法擊敗川普，（聯邦眾議院議長）裴洛西（Nancy Pelosi）每天都在擊敗川普。」

參選人不斷砲轟川普說，川普施壓烏克蘭調查前副總統、可能成為他大選對手的拜登（Joe Biden），就是川普政府腐敗的案例。

他們說，川普的作為，讓議員們不得不對他究責。

拜登被問到，川普離開白宮後，會不會支持對他進行刑事調查；拜登回答說，會把此事交給司法部，讓它定奪川普該不該因其行為遭到起訴。

距愛阿華州2月3日舉行首場初選投票僅剩11週，10位參選人莫不希望抓住機會，趁著還有時間，讓選民留下印象。

目前民調呈現拜登、華倫和聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）三足鼎立態勢，但布塔朱吉最近在愛阿華州的兩份民調領先，在另一率先投票的新罕布什爾州也是聲勢看漲。

(中央社)