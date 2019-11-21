陸美貿易戰打了一年多，川普總統對陸進口商品祭出高關稅措施，不少美國企業叫苦連天，但大蒜農卻笑得合不攏嘴，因為大陸進口大蒜價格一飛衝天，讓多年來遭大陸蒜壓落底的美國本土大蒜，終於藉著價格優勢出頭天了。

一位蒜農說，他們和大陸算奮戰了25年，總算拜著市場需求節節高升之賜開始贏了。

美國自去年9月起，對大陸進口大蒜徵收10％關稅，到今年5月再加碼到25％。

全美最大大蒜生產商、加州克里斯多福農場執行副總裁肯‧克里斯多福說，「貿易戰沒有贏家的說法並非事實，當川普總統對（大陸）大蒜的關稅上路後，加州大蒜真的變得極具競爭力。」

美國蒜農自1990年代初期就抱怨，大陸大蒜大舉傾銷美國市場，價格壓到比生產成本還低。美國政府介入調查後，裁定大陸業者傾銷成立，任何被判有罪的業者都將被處以377％稅率。

為因應此變化，大陸業者以成立空殼公司方式規避罰責，大陸大蒜依舊稱霸美國市場，美國本土12家大蒜農場，至今只剩最大的3家存活。美國蒜農說，川普對大陸蒜的關稅措施之所以奏效，是因為全面適用且立即實施，讓進口商沒有機會逃脫。

(中時 )