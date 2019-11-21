台北醫學大學附設醫院日前通過衛福部核准，成為全台第4家可執行細胞療法的醫院，可針對直腸癌、乳癌、肺癌、子宮頸癌等12種常見難解的實體癌提供「自體CIK免疫細胞治療」，為癌症治療開啟新契機。

去年9月，衛福部公布「特管辦法」開放細胞治療，北醫附醫去年底獲准為免疫細胞治療臨床試驗醫院，今年1月成立細胞治療中心，並在本月15日獲准成為特管法開放以來的第6例合格案件，同時也是全台第4家可執行細胞療法的醫院。

負責執行該專案的北醫附醫副院長李冠德表示，細胞治療是手術治療、放射治療及化療藥物治療以外的第4種癌症治療方法。北醫附醫以自體CIK免疫細胞作為起點，可針對大腸直腸癌、乳癌、肺癌、子宮頸癌、卵巢癌、腎臟癌、肝癌、胰臟癌、鼻咽癌、胃癌、食道癌、膽管癌12種國人常見難解的實體癌提供治療。

CIK細胞（細胞激素誘導殺手細胞）最常用於實體腫瘤的治療，具備優秀的癌細胞毒殺能力，能啟動多種抗腫瘤機制，適合與其他化療藥物、標靶藥物或免疫療法併用，以對抗多種不同的癌症。

李冠德表示，北醫附醫提供符合專案內容第4期實體癌的病人接受自體CIK免疫細胞治療。治療前，須測試體內免疫細胞數量、攻擊力，符合標準後再抽取血液，分離出自體免疫細胞進行擴增程序並加以治療。他提醒民眾，並非每個人都適合細胞治療，民眾應與主治醫師充分討論。

除了「自體CIK免疫細胞治療」，特管法開放的細胞治療技術，如纖維母細胞、軟骨細胞、脂肪幹細胞等計畫，北醫附醫仍在積極籌備中，盼能提供各類病人治療的新選擇。

(中時 )